Montpellier lance "Un quartier solidaire pour ses Aînés", pour aider les personnes âgées

A Montpellier, les quartiers Lemasson et Croix d'Argent lance un projet expérimental et solidaire pour venir en aide aux seniors isolés et vulnérables. "Un quartier solidaire pour ses aînés" appelle les habitants et commerçants à se mobiliser en signalant les personnes âgées qui en ont besoin.

Les quartiers de Lemasson et Croix d'Argent à Montpellier sont au cœur d'un projet expérimental et solidaire, "Un quartier solidaire pour ses Aînés". La ville et le CCAS (Centre communal d'action sociale) veulent mettre en place un bouclier social qui passe par la protection des concitoyens les plus fragiles. L'expérimentation vise à aider les seniors isolés et vulnérables.

Le projet veut créer une mobilisation solidaire et retisser du lien social entre les générations. Ça passe d'abord par une logique de proximité avec une vigie de quartier. Des voisins, commerçants et professionnel de santé attentifs. S'ils rencontrent une personne âgée en difficultés, ils doivent la signaler auprès de la CCAS de Montpellier qui les prendra en charge.

Une part importante de la population

Dans les quartiers de Croix d'Argent et Lemasson, la population de personnes vieillissantes est importante. Sur Croix d'argent, plus de 8 500 personnes ont plus de 60 ans. Un chiffre en augmentation. Julien Chassagnol tient une pharmacie dans le quartier, il constate: "Les personnes âgées sont notre cœur de métier. On les voit très souvent. On se rend compte qu'il y a en beaucoup qui sont seules car elles n'ont pas de famille ou une famille qui habite loin d'eux". Pour les aider, il a alors tout de suite accepté de faire partie de l'expérimentation.

Un accompagnement adapté et personnalisé

Chaque accompagnement mis en place sera adapté en fonction des besoins de la personne. Si elles le souhaitent, elles pourront être informées sur leur droit, être accompagnées dans leurs démarches administratives, ou dans les tâches du quotidien, pourront recevoir de la visite, ou être orientées vers des structures adaptées et participer à des activités. Si nécessaire, le CCAS pourra aussi mobiliser des travailleurs sociaux. Des actions collectives vont aussi être organisées par les associations.

Si vous souhaitez signaler une personne isolée, contactez le point d'Information et d'Orientation seniors au 04.99.52.77.99