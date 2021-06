Montpellier lance une formation pour lutter contre le harcèlement de rue

Pour mieux protéger les personnes contre les violences sexistes, la ville et le Parquet du Tribunal judiciaire de Montpellier lancent une formation destinée aux policiers, gendarmes et agents de Tam. L'outrage sexiste est une infraction créé en 2018 qui a été constatée près de 2000 fois en France.

Montpellier part en guerre contre le harcèlement de rue ! Ce mardi dans l'auditorium de la Panacée à Montpellier, le Procureur de la République a dispensé à 70 policiers, nationaux et municipaux, gendarmes et agents de Tam, une formation pour les aider à mieux repérer les outrages sexistes, une infraction créé en 2018 et qui n'a été constatée que 1746 fois en France en deux ans.

Avant on faisait un peu l'autruche, maintenant on décide d'agir contre ces comportements inacceptables, Michael Delafosse

8 femmes sur 10 disent avoir déjà été victimes de harcèlement de rue (sifflement, regard très appuyé, bruits de bouche ), un fléau auquel le maire de Montpellier Michael Delafosse veut tordre le cou car la société a évolué " Il y avait des formes de tolérances, on disait on va parler comme des méditerranéens, après tout sale PD on l'a toujours dit mais la société a changé et à un moment il faut dire stop"

Michael Delafosse maire de Montpellier dit stop au harcèlement de rue Copier

Une formation pour quoi ?

Cette formation dispensée par des magistrats vise a donner aux policiers , aux gendarmes mais aussi aux agents de Tam des outils pour constater cette infraction qui parfois peut se confondre avec une drague lourde. Les participants apprennent aussi à recueillir la parole et orienter "des victimes qui portent rarement plainte" précise Aurélia Bryl substitut du procureur de la République de Montpellier. On leur rappelle aussi que le harceleur de rue est partout, en ville mais aussi en milieu rural constate le général Jean-Valéry Lettermann commandant des gendarmes de l'Hérault "c'est une infraction nouvelle donc ça démarre doucement, l'an dernier nous avons constaté 5 infractions en zone gendarmerie sur l'ensemble du département et depuis le début de cette année nous sommes déjà à 15". La police a relevé de son côté 18 infractions l'an dernier et déjà 12 depuis le début de l'année.

C'est une infraction récente et difficile à identifier car toutes les victimes ne ressentent pas l'outrage sexiste de la même façon

Aurélia Bryl substitut du Procureur de la République de Montpellier Copier

Que risque le harceleur ?

Le harceleur de rue est passible d'une amende de 4eme classe pouvant allé jusqu'à 750 euros. L'outrage sexiste peut dans certains cas être qualifié plus lourdement (contravention 5eme classe) en particulier lorsqu'il est commis dans les transports en commun, sur un mineur de quinze ans ou encore par plusieurs personnes . Le montant de l'amende encourue est alors doublé jusqu'à 1500 euros et une peine complémentaire comme un travail d'intérêt général peut y être assorti.