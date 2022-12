Montpellier : le zoo du Lunaret fermé aujourd'hui et demain après une intrusion

Vers 8h30 du matin, ce mercredi 28 décembre, un homme de 39 ans est surpris en train de dégrader plusieurs véhicules à coups de marteau, dans le secteur du zoo du Lunaret à Montpellier. Après avoir menacé des policiers, il s'enfuie vers le parc zoologique et s'introduit à l'intérieur. L'homme vole une voiturette appartenant à une soigneuse et dégrade plusieurs portails, avant d'abandonner le véhicule et de prendre à nouveau la fuite.

ⓘ Publicité

Son parcours ne s'arrête pas là, puisqu'il tente ensuite de voler un véhicule Nicollin, puis la voiture d'une automobiliste qui circulait dans la zone, sans y parvenir les deux fois. L'homme finit par se réfugier à l'intérieur d'un appartement du secteur, inoccupé à ce moment-là. Il dresse une sorte de "barricade" de fortune avec ce qu'il trouve dans le logement, pour bloquer la police... mais finit par être interpelé, une heure après, à 9h30.

Placé en garde à vue, il était entendu par la police ce mercredi après-midi pour répondre de ses nombreux actes. Le zoo du Lunaret restera également fermé jeudi, pour sécuriser les portails abimés. Le parc précise qu'aucun animal n'a été blessé, il n'y a que des dégradations matérielles.

Le parc zoologique rouvrira ses portes au public vendredi matin.