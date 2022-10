Montpellier : 11 huissiers de justice mis en examen

C'est une affaire qui n'est pas nouvelle mais qui a connu une accélération ces derniers mois. 11 huissiers de justice ont été mis en examen en décembre dernier pour entre autres "violation du secret professionnel", "escroquerie", "collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux, déloyal ou illicite". En tout, sept chefs d'accusation et trois études d'huissier de Montpellier concernées.

Des faits qui remontent aux années 2005 à 2009

Alors les faits ne sont pas nouveaux, ils remontent aux années 2005 à 2009. Les huissiers avaient d'abord été placés sous le statut de témoins assistés, avant qu'une ordonnance de non-lieu intervienne. L'ordonnance avait finalement été infirmée par la chambre d'instruction. La procédure a donc pu reprendre et déboucher sur ces mises en examen le 21 décembre dernier.

Au départ, cette affaire débute en 2009 avec un huissier qui adresse une plainte au procureur de la République. Il s'agit de Me Francis Ponce qui s'insurge face à certaines pratiques dans sa profession. "Nous sommes chargés de représenter la loi. Nous sommes officiers publics ministériels. On se doit de montrer l'exemple. Et certains en profitent pour bafouer la loi. On broie le petit en réalité".

"Problème de drogue", "hystérique", "en dépression nerveuse

Dans la procédure, plusieurs éléments sont reprochés à ces études. Déjà, elles auraient fait payer des frais d'honoraires bien supérieurs au barème officiel. Une des parties civiles explique avoir versée plus de 800 euros de trop à une étude. Autre point problématique, le traitement des données personnelles. Les dossiers informatiques n'auraient pas assez été sécurisés, partagés entre plusieurs cabinets. Certains fichiers étaient également accompagnés de petits commentaires sur les débiteurs "Problème de drogue", "hystérique", "en dépression nerveuse". La CNIL, le gendarme du numérique, avait d'ailleurs épinglé deux études et les avait condamnées à une amende 10 000 euros.

Un procès en perspective

De leur côté, ces études ont expliqué lors de leurs auditions qu'elles travaillaient en partenariat, qu'elles avaient en commun leurs moyens informatiques et qu'aucune donnée à caractère confidentiel n'était partagée. Elles retoquent aussi les accusations d'escroquerie avec ces frais d'honoraires non-justifiés.

Le procès devrait permettre d'y voir plus clair sur la légalité ou pas de ces agissements. Il pourrait se tenir d'ici fin de l'année prochaine. Mais pour Me Ponce, malgré la longueur de cette procédure, l'affaire a déjà permis de faire évoluer certaines pratiques de sa profession.