Montpellier, France

En septembre prochain, 30 quartiers réputés parmi les plus difficiles de France, répartis sur un total de 15 grandes villes, vont donc bénéficier de nouveaux renforts de police. Entre 15 et 30 policiers supplémentaires à chaque fois.

Le ministre de l'intérieur, Gérard Collomb, a confirmé la mise en place à compter de la prochaine rentrée scolaire de la nouvelle PSQ, Police de Sécurité du Quotidien, une des promesses phares du candidat Macron pendant la campagne présidentielle.

Montpellier fait donc partie des villes retenues, et avec elle le quartier de la Mosson ou de nouveaux effectifs de police vont donc être affectés.

Le ministre, qui sera en déplacement à Montpellier et Mauguio demain vendredi, a par ailleurs annoncé le déploiement de 10.000 caméras piétons pour apaiser les tensions qui pèsent parfois entre policiers et jeunes des quartiers sensibles, ainsi que la création de 10.000 postes supplémentaires de policiers et gendarmes dans les 4 ans qui viennent.