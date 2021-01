Le Tribunal correctionnel de Montpellier (Hérault) juge, ce lundi 11 janvier 2021, six prévenus, soupçonnés d'avoir participé au vol de bijoux. Ces derniers avaient été dérobés à une vieille dame de 88 ans. Évalué à près de deux millions d'euros, le butin reste en grande partie introuvable.

Montpellier : Six prévenus jugés pour le vol de précieux bijoux, dans une résidence senior

Six prévenus sont jugés, ce lundi 11 janvier 2021, devant le Tribunal de Montpellier (Hérault). Ils sont soupçonnés d'avoir participé, de près ou de loin, au vol de précieux bijoux : des diamants, des colliers et bracelets en or, des bagues, dont la valeur totale est estimée à près de deux millions d'euros. Ils appartenaient à une dame de 88 ans, logée dans une résidence haut de gamme pour seniors, située dans le quartier Près d'Arènes de Montpellier.

À la fin du mois de décembre 2019, l'octogénaire se réveille en sursaut et tombe nez-à-nez avec des personnes cagoulées. Les cambrioleurs sont attirés par ces bijoux, précieusement gardés dans un coffre-fort qu'il parviennent à dérober. La vieille dame ne peut rien faire pour les arrêter.

Comment ces voleurs se sont-ils introduits dans cet appartement? La résidence est sécurisée : elle est équipée de caméra de vidéosurveillance et il faut utiliser un badge pour y entrer. Les enquêteurs soupçonnent les deux anciennes auxiliaires de vie. Une dizaine de jours plus tard, elles sont arrêtées, avec une partie du butin.

Aujourd'hui, six prévenus sont jugés. Ils ont reconnus les faits mais n'ont pas révélé ce qu'il était advenu de la majeure partie des bijoux.