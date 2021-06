Une Montpelliéraine reçoit 900 appels et près de 200 messages d'un amant éconduit

C'est un couple qui a vécu ensemble plusieurs mois à Montpellier, dans le secteur des Arceaux. Et puis un jour, le femme âgée de 38 ans apprend que son compagnon, 40 ans, est marié et père de trois enfants alors elle décide de le quitter. En fait, elle le met dehors. L'homme revient, tape à la porte, en vain, et se venge sur les rétroviseurs de sa voiture en repartant. Mais il n'en reste pas là.

Harcèlement téléphonique et menaces de mort

En une semaine, il lui passe 900 coups de fil, jours et nuits, et lui laisse 176 messages vocaux. Des menaces de mort et des insultes qui conduisent la femme à porter plainte le 11 juin. Trois jours plus tard, l'homme est interpellé, placé en garde à vue et présenté au procureur de la République ce mardi.

Il s'agit d'un Algérien en situation irrégulière dont l'épouse vit en Charente-Maritime.