Montpellier, France

Dans la nuit de jeudi à vendredi, trois fonctionnaires de la police nationale, en service, ont été blessés à Montpellier. Vers 00h10, un conducteur de 26 ans se fait contrôlé pour une vitre arrière brisée avenue d'Assas. Il ne présente aucune pièce d'identité, ni carte grise, le véhicule ne présente pas non plus de vignette d'assurance. Il donne un faux nom aux policiers sur place, qui appellent des renforts. Il s'avérera que le véhicule a été volé.

Une fonctionnaire coincée entre la voiture du fuyard et un véhicule de police

Le chauffeur remonte en voiture, prétextant récupérer une sacoche. Il tente de prendre la fuite et traîne sur sa route trois fonctionnaires qui tentent de le retenir. Il percute d'abord la voiture de police arrivée en renfort. Une policière a fini coincée entre les deux véhicules, elle est blessée à la jambe gauche, au poignet droit, à la main gauche et à l'épaule droite. Ses deux collègues ont été blessés au niveau des mains, des côtes et des pieds. Ils sont tous "très choqués" selon le syndicat Alliance.

L'homme est ensuite monté sur le trottoir et a percuté une deuxième voiture, en stationnement. Il a ensuite été interpellé et placé en garde à vue pour "refus d'obtempérer", "recel de vol de véhicule" et "violences volontaires avec arme sur agents dépositaires de l'autorité publique".

Le syndicat Alliance "souhaite un prompt rétablissement à ses trois collègues" et "demande à la justice la plus grande fermeté. Montpellier n'a que trop été le théâtre d'un défoulement de violences gratuites envers les fonctionnaires de police".