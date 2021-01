Montpellier : un médecin soupçonné d'avoir escroqué la Sécu pour près de 500.000 euros

Un médecin généraliste installé à Montpellier dans le quartier Montasinos sera jugé en mai prochain pour une escroquerie à l'Assurance maladie d'un montant estimé à 457.000 euros. La CPAM, alertée par son activité anormalement élevée, avait porté plainte en décembre 2019. Entre 2017 et 2019, le praticien déclarait un nombre de consultations 70% plus élevé que la moyenne. Pour la seule année 2018, il a facturé cinq fois plus d'actes d'urgence que l'urgentiste le plus actif de la région. Placé en garde à vue en mars 2020, il a expliqué aux enquêteurs ne jamais refuser de patients et leur consacrer la majeure partie de son temps.

184 actes d'urgence sur un seul patient

Au cours de l'enquête, les policiers ont découvert que ses actes se concentraient sur un nombre très réduit de personnes : 173 actes d'urgence (perfusion, mise sous oxygène...) pour l'un , 184 pour un autre. Lors des perquisitions, ils ont découvert chez cet homme de 60 ans 40.000 euros en liquide et de nombreuses cartes vitales appartenant à ses patients. A son cabinet, des seringues usagées, du matériel rouillé, des pansements, compresses et médicaments périmés. Une hygiène très douteuse qui ne l'empêchait pas de très bien gagner sa vie : un revenu quatre fois supérieur au revenu moyen d'un généraliste héraultais. Dans son garage, les enquêteurs ont aussi trouvé une Maserati et deux Mercedes.

Interdit d'exercer

Le médecin qui exerçait en France depuis 2003 a été suspendu le temps de l'enquête et en attendant son procès. 457.000 euros ont été saisis sur son compte, du montant estimé de l'escroquerie.