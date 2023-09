Montpellier : un mineur fonce en voiture sur un policier avant de prendre la fuite

Un policier municipal de Montpellier est gravement blessé après une patrouille dans le quartier Près d'Arènes. Dans la nuit de vendredi à samedi, une voiture conduite par un mineur lui a foncé dessus. Deux jeunes sont en garde-à-vue.

D'après les forces de l'ordre, une patrouille de policiers municipaux a décidé de procéder à un contrôle vers une heure du matin. Les agents ont repéré un véhicule circulant vite au niveau d'un parking. Un policier, âgé d'une quarantaine d'années, s'est rapproché du véhicule afin de procéder au contrôle. Deux passagers ont pris la fuite, ce policier en rattrape un et le ceinture pour l'arrêter. Le conducteur aurait démarré la voiture à ce moment-là pour foncer sur l'agent.

Deux jeunes de 16 et 17 ans en garde-à-vue

Le véhicule a ensuite pris la fuite avant que sa course ne soit stoppée plus loin par un groupe de jeunes. Le conducteur a donc été interpellé ainsi que l'un des passagers, ils sont tous les deux âgés de 16 et 17 ans, positifs au stupéfiant lors de l'interpellation. Ils ont été placés en garde-à-vue, le conducteur devrait être déféré devant le parquet demain en vue d'une possible comparution immédiate.

Le policier, désormais sorti de l'hôpital, a une fracture du tibia et une blessure à l'épaule. D'après les forces de l'ordre, le passager interpellé est légèrement blessé.