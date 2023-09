Montpellier : une centaine de personnes à la marche blanche en mémoire de Maeva

Le cortège est parti à 14 heures du square Saturne, où résidait Maeva, mère de quatre enfants. C'est dans le quartier de la Mosson que cette maman de 27 ans a été assassinée le 22 août.

ⓘ Publicité

Environ une centaine de personnes ont répondu à l'appel lancé par l'association montpelliéraine « Sécurité et défense des citoyens ». Une minute de silence a été organisée rue Giraudeau, le lieu du drame. "On a vraiment du mal à comprendre ce qui s'est passé, on se dit que ce n'est pas possible, confie sa petite soeur, Lucie âgée de 24 ans. C'était une mère exceptionnelle qui a toujours tout fait pour ses enfants."

Les participants ont observé une minute de silence sur les lieux de l'homicide. © Radio France - Diane Sprimont

"Elle ne devait pas mourir comme ça"

Un dépôt de fleurs ainsi qu'un lâcher de ballons ont eu lieu devant la résidence de Maeva, square Saturne. "Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore du mal à réaliser que c'est fini", rapporte Lucie.

Une rose rouge à la main, son amie et sa voisine, Anissa, a dû mal à accepter son décès, "les circonstances de sa mort ne sont pas normales. Elle ne devait pas mourir comme ça. Faut être fou pour donner 13 coups de couteau."

Un lâcher de ballons ainsi qu'une lecture de poème ont clôturé cette marche blanche. © Radio France - Diane Sprimont

Le 22 août dernier, Maeva aurait reçu 13 coups de couteau par un jeune homme de 16 ans, placé en détention provisoire, il est mis en examen pour assassinat.