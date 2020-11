VIDEO - Echange de coups de feu à la Paillade à Montpellier, un blessé

Vers 13h45, des coups de feu ont explosé dans le quartier de la Paillade de Montpellier, au niveau de la Tour d'Assas, ce dimanche 1er novembre 2020. Une personne, blessée, est hospitalisée sous surveillance policière.

Selon les forces de l'ordre, deux bandes rivales se sont affrontées. Des armes de poing et des douilles, utilisées pour alimenter des armes longues, ont été retrouvées.

La Police Judiciaire s'est saisi de l'affaire. La police sécurise les lieux.

En pleine journée les délinquants n’hésitent plus à échanger des coups de feu en plein millieu du quartier - Le syndicat de police Alliance 34

Le syndicat de police Alliance du département, indigné, réclame d'urgence plus de moyens à Montpellier : "Seul un renfort conséquent de policiers pourra endiguer cette montée incroyable de la violence et de la délinquance dans notre département. Montpellier est en passe de devenir l’une des villes les plus criminogènes de France."