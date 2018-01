Un groupe de jeunes dont deux mineurs ont été placés en garde à vue ce jeudi 4 janvier après une série de cambriolages en début de semaine à Montpon-Ménestérol à l'ouest de la Dordogne. Ils ont été entendus par les gendarmes et devraient être déférés devant le parquet de Perigueux dans la journée de vendredi.

Caméras de vidéo-protection et police municipale en réponse à ces cambriolages

Ces derniers jours, au moins deux salons de coiffure et une pharmacie ont été cambriolés. Les voleurs sont repartis avec de modestes butins. Des voitures ont été dégradées. Ce n'est pas la première fois que les commerçants du centre-ville sont victimes de dégradations et de vols. La municipalité répond par l'installation de caméras de vidéo-protection et l'arrivée de trois policiers municipaux à moyen terme. Le maire de Montpon, Jean-Paul Lotterie dit comprendre l'insécurité dont se sentent victimes les commerçants.