Montpon-Ménestérol, Dordogne, France

Les policiers municipaux bientôt dans l'obligation d'être armés ? C'est l'une des mesures défendues par un rapport parlementaire remis ce mardi à Edouard Philippe. Selon ce rapport, 84 % des effectifs de la police municipale sont déjà armés. A Montpon-Ménestérol en revanche, c'est tout nouveau.

La mairie de Montpon Ménesterol © Radio France - Valérie Déjean

La police municipale de Montpon n'existe que depuis le mois de juin. Face à l'augmentation des actes de délinquance, le maire, Jean Paul Lotterie, a choisi de remplacer les médiateurs par des policiers. Ils sont deux, patrouillent le soir à partir de 19 heures. Et pour le maire, le résultat est là : "Ils sont opérationnels depuis le mois de juin à notre grande satisfaction. On n'a presque plus de délinquance. Ils ont élucidé plusieurs affaires. Ils ont arrêté plusieurs jeunes délinquants. Ils sont armés et même bien armés avec des pistolets semi-automatique, des flash-balls et des tasers. Ils patrouillent sans arrêt, vont vers les jeunes délinquants, ils sont intimidants." Le maire va d'ailleurs renforcer l'équipe avec un troisième policier.

S'ils sont formés pour manipuler des armes alors ça va !

Dans la ville de Montpon-Ménestérol, les habitants, les commerçants semblent eux aussi au diapason. "C'est une bonne chose, estime Marine, pour ce qui est des armes, c'est bien s'ils sont formés pour s'en servir". Les policiers municipaux travaillent main dans la main avec la gendarmerie selon le maire. Leur arrivée qui succède à l'installation de 25 caméras de vidéo surveillance semble avoir apaisé les tensions et les actes délictueux, en tout cas pour le moment . Mais le maire veut rester prudent. "Ça a l'air de marcher, après, dans le temps, nous allons voir."