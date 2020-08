Un homme de 44 ans a été interpellé chez lui lundi, près de Montargis (Loiret). Il est accusé d'avoir séquestré, violé et frappé son ex compagne pendant plusieurs semaines cet été. La justice a décidé de le placer en détention provisoire.

Montargis : un homme placé en détention provisoire pour viols, séquestration et violences sur son ex compagne

Ce sont des faits d'une grande gravité qui sont reprochés à cet homme de 44 ans, interpellé lundi dernier dans l'agglomération de Montargis. Il est accusé de violences, mais aussi viols et séquestration sur son ex compagne, âgée de 33 ans.

Incarcéré mercredi soir

L'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire mercredi soir, indique le parquet d'Orléans. Selon nos informations, ce quadragénaire aurait séquestré à son domicile son ex conjointe entre fin juin et début août 2020. Il avait pourtant interdiction d'approcher d'elle, suite à une première décision de justice.

L'ex conjoint en état de récidive légale

La victime a fini par porter plainte dans les Yvelines, où elle se trouvait, ce qui a conduit à l'interpellation de son ex conjoint, qui était en état de récidive légale. L'affaire, de nature criminelle, d'abord traitée par le parquet de Montargis a été confiée au parquet d'Orléans.

L'homme risque jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle. L'enquête ne fait que commencer, les violences subies par la jeune femme sont particulièrement graves et ont entraîné une interruption totale de travail (ITT) de quinze jours.