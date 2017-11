Montreuil : 500 personnes manifestent contre l'usine "toxique"

Environ 500 habitants ont manifesté à nouveau ce dimanche, à Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour réclamer la fermeture de la SNEM (société nouvelle d'eugénisation des Métaux), une usine de traitement de métaux pour l'aéronautique, qu'ils accusent d'être toxique et polluante.

Environ 500 personnes, des habitants, des riverains, des parents d'élèves ont à nouveau manifester ce dimanche à Montreuil pour demander la fermeture de la SNEM (société nouvelle d'eugénisation des Métaux), une usine de traitement de pièces de métal destinées à l'aéronautique qu'ils accusent d'être toxique et polluante.

Cette usine est située dans un quartier résidentiel, proche de plusieurs écoles. Depuis plusieurs mois et en particulier depuis cet été, un collectif de riverains et de parents d'élèves se mobilisent pour dénoncer la dangerosité de ce site qui emploierait actuellement une dizaine de salariés.

Un des écoles situées à quelques mètres seulement de la SNEM soupçonnée de pollution © Radio France - Bénédicte Robin

Le chrome VI, un produit interdit et dangereux

Cet été, la préfecture de Seine-Saint-Denis avait pris un arrêté de mise en demeure pour enjoindre l'usine à une mise aux normes au sujet de plusieurs manquements : le stockage et l'évacuation des déchets chimiques ainsi que l'aération du site. Les travaux auraient été faits mais pour les habitants ce n'est pas suffisant car il y a un autre problème : l'utilisation d'un produit chimique très puissant appelé chrome 6. Ce produit est interdit depuis le mois de septembre 2017. Mais le groupe Airbus aurait obtenu une dérogation pour continuer de l'utiliser. Or la SNEM est un des fournisseurs des groupes Airbus et Safran.

Les manifestants se sont rassemblés devant l'usine avant de partir en cortège vers l'hôtel de ville de Montreuil © Radio France - Bénédicte Robin

Une réunion publique organisée par la préfecture d'ici la fin du mois

Les habitants estiment que les analyses effectuées ne sont pas suffisantes et qu'il faut en mener d'autres plus approfondies. Ils ont d'ailleurs sollicité le ministère de la transition écologique sur le sujet.

Le cortège a traversé Montreuil depuis l'usine jusqu'à l'hôtel de ville © Radio France - Bénédicte Robin

La préfecture de Seine-Saint-Denis devrait annoncer une réunion publique d'information d'ici la fin du mois de novembre pour donner des détails sur les contrôles et les analyses effectuées jusqu'à aujourd'hui.