Montreuil : le rendez-vous amoureux tourne au vinaigre

Un homme a été séquestré pendant environ douze heures à Montreuil en Seine Saint Denis le weekend dernier. Ses agresseurs voulaient lui soutirer son code de carte bleue, après un rendez-vous amoureux.

Samedi soir, la victime de 41 ans se rend au domicile du frère de sa copine. Les deux se fréquentent depuis peu. Du coup l'homme croit bon de se vanter, pour séduire, et se fait passer pour le fils d'un riche émir. C'était une très mauvaise idée. Car peu après, le frère de sa petite amie, réputé violent, se met à le frapper pour lui soutirer son code carte bleue, et lui entaille même le doigt avec un cutter. Un autre homme arrive en renfort et lui donne aussi des coups.

Un butin minuscule

La victime est coincée toute la nuit. L'homme ne s'enfuira que le dimanche midi, profitant d'une dispute entre ses agresseurs. Mardi ces trois personnes ont été mises en examen et incarcérées pour séquestration, extorsion et violences avec arme. Une nuit d'horreur pour un butin minuscule ...130 euros.