Un habitant de Montreuil soupçonné d'avoir dérobé 46 tableaux à son voisin brocanteur

Un habitant de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a été déféré, le 9 février 2021, devant le parquet de Bobigny et placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès, selon nos confrères de franceinfo.

Il cambriolait son voisin

Le suspect, âgé de 28 ans et de nationalité portugaise, est soupçonné d’avoir commis huit cambriolages chez un brocanteur âgé de 73 ans qui habite la même rue, entre 2016 et 2018. Selon une source proche du dossier, il profitait des absences du septuagénaire pour lui dérober des tableaux et des objets d’art. Lors du dernier cambriolage, il a reconnu avoir démonté une partie de la toiture et être reparti avec une dizaine de toiles. Au total, il est soupçonné d’avoir dérobé 46 tableaux à son voisin.

Perquisition en début de semaine

Il tentait ensuite de revendre ces tableaux auprès de professionnels parisiens spécialisés dans le domaine de l’art. C’est fin janvier que les enquêteurs ont été alertés par la présence d’un tableau mis en vente au prestigieux hôtel Drouot à Paris. Il apparaissait dans le fichier qui recense les œuvres d’art volées. L’enquête a finalement permis de remonter au suspect.

Lors de la perquisition menée, en début de semaine à son domicile, plus d’une quarantaine de tableaux et d’objets d’art ont été découverts. Presque tous appartenaient à son voisin à qui ils ont été remis. Le préjudice de l’ensemble de ces vols est estimé à 50.000 euros.