Montrevel : Le buraliste braqué est « bien la victime » pour son avocat

Dans le village nord-isérois de Montrevel, l’affaire fait beaucoup réagir. Dans la nuit de lundi à mardi un bureau de tabac a été victime d’un cambriolage. Le mari de la buraliste, qui tient le commerce depuis près de 25 ans, a utilisé son arme, touchant au dos l’un des trois voleurs. « Ma femme a entendu du bruit » explique François, le buraliste « j’ai vu un individu qui forçait la fenêtre pour rentrer, pris de panique j’ai pris mon fusil et le drame est arrivé ». Le cambrioleur, un jeune homme de 21 ans déjà connu de la justice, a été déposé plus tard à l’hôpital, où il a été interpellé, avant sa mise en examen pour vol. Le buraliste est également poursuivit, pour avoir fait feu.

« Cambriolé à 6 reprises ces dernières années » Maître Fabien Rajon

Mais son avocat Maître Fabien Rajon, estime que s’il y a une victime dans cette affaire c’est son client. « Il a été cambriolé à 6 reprises ces dernières années, il a été attaqué de nuit par des individus qui étaient visiblement chevronnés. Et puis il y a des conséquences significatives pour mon client, il déménage, et le couple va céder ce bar-tabac ». Car François et sa femme se disent « traumatisés », « plus en sécurité ». « C’est la peur qui a conduit mon client à tirer en pleine nuit, et c’est la peur qui le conduit aujourd’hui à changer de vie » dit encore Fabien Rajon. Très touché par le soutien dont il bénéfice dans le village, François a également décidé de se porter partie civile.