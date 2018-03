Un accident de la route est survenu peu avant 16 heures à Monts, sous le pont de l'autoroute, rue de Montbazon. Les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore connues. On sait que deux véhicules sont impliqués, soit au total 3 blessés (deux légers et un grave) et une personne décédée, âgée de 17 ans.

Au total, 21 pompiers sont mobilisés sur cet accident.