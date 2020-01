Montussan : les trois suspects arrêtés mis en examen pour trafic de stupéfiants

Les trois hommes arrêtés en flagrant délit vendredi dernier à Montussan au Nord de Bordeaux ont été mis en examen pour importation en bande organisée et trafic de stupéfiant, indique le parquet dans un communiqué ce mercredi. Ils ont été tous les trois incarcérés.

Montussan, France

Les enquêteurs les avaient placés sous surveillance depuis plusieurs jours. Et vendredi dernier, c'est à Montussan au Nord de Bordeaux, que la route de ces 3 trafiquants présumés s'est arrêtée. Ils s'étaient tous les 3 rendus dans une entreprise de Montussan, à l’insu du patron, afin de réceptionner une livraison de 700 kg de cocaïne en provenance du Brésil. Le container avait été déchargé au port d'Anvers en Belgique puis transporté par voie terrestre jusqu'à Montussan.

Ces trois personnes originaires de la région lyonnaise, ont "déjà condamnées à de multiples reprises par la justice pour des faits de violences ou de vol". La suite des investigations a conduit à la saisie de trois pistolets automatiques et deux fusils d'assaut, d'un gyrophare et de trois gilets pare-balles, le tout dans une voiture volée utilisée par les malfaiteurs.

Lors de leur garde à vue, les trois suspects ont gardé le silence. Ils ont été mis en examen pour "importation en bande organisée de stupéfiants, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, recel de vol et détention d'armes de catégories A et B". Deux des suspects ont été placés en détention provisoire, le troisième a sollicité un débat différé et faisait l'objet d'une incarcération provisoire. Ces trois personnes encourent 30 ans de réclusion criminelle.