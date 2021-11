Morad Akaouch jugé aux assises pour l’agression au couteau de deux surveillants de la prison de Borgo

Les assises de Haute-Corse s’ouvrent ce lundi avec le procès de Morad Akaouch.

Cet homme de 32 ans est accusé d'avoir tenté d'assassiner en 2018 deux surveillants à la prison de Borgo, où il purgeait une peine de huit ans.

Le procès va s'étaler sur toute la semaine où vont se succéder des témoins et des experts.

La défense de Morad Akaouch avait pour sa part demandé le dépaysement de l'affaire.

Mais les parties civiles, les deux gardiens meurtris dans leur chair, veulent comprendre les raisons de ce geste.

Morad Akaouch est-il un terroriste islamiste radicalisé au fond de sa cellule de Borgo?

La cour d'assises de Bastia où il comparait aujourd'hui ne le juge pourtant pas pour une infraction terroriste, mais pour avoir poignardé plusieurs fois deux gardiens dans l'enceinte du centre pénitentiaire.

Les images de vidéosurveillance du 19 janvier 2018 décrivent une scène d'une rare violence dans le huis-clos de la prison. On y voit Morad Akaouch agresser un premier gardien avec un objet tranchant en criant "Allah Akbar". Séparé par ses co-détenus, il s'acharne et larde de coups de couteau un second surveillant, venu secourir son collègue. Il recouvre ensuite ses épaules d'un drapeau palestinien, se frappe la poitrine en haranguant les autres détenus.

Les débats devront éclaircir les raisons de ce passage à l'acte alors même que Morad Akaouch n'avait pas prêté allégeance à une organisation islamiste terroriste.

Détenu particulièrement signalé, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.