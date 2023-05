Morante de la Puebla enchante les arènes de Nîmes

Les arènes de Nîmes ont encore vécu une belle après-midi ce dimanche. Quatre oreilles ont été coupées au cours d'une corrida à l'intérêt toujours entretenu et qui en tout cas ne sera jamais tombé dans l'ennui. Morante de la Puebla, qui était très attendu, a été présent au rendez-vous en coupant deux oreilles. Jose Maria Manzanares et Alejandro Talavante ont également coupé une oreille chacun face à un bon lot de toros de Nunez del Cuvillo.

ⓘ Publicité

Le maestro de la Puebla del Rio a régalé, en partie en tout cas, les gradins une nouvelle fois archi-combles, même si on n'avait pas atteint le "no hay billetes" de la veille. Face à son premier adversaire Morante a livré une des ces faenas dont il à le secret, d'une créativité permanente à nulle autre pareille qui font de lui un torero unique. Le triomphe aurait pu être absolu si son second exemplaire lui avait offert ne serait ce que l'ombre du début d'une option. Ce ne sera pas faute d'avoir essayé mais Morante devait finir par se rendre à l'évidence. La porte des Consuls resterait fermée pour lui.

Tout comme pour Manzanares, à la douceur et à la classe jamais démenties, mais dont les deux prestations insuffisamment abouties auront un peu laissé le public sur sa faim. Dommage enfin pour Talavante, dont la densité et la variété des faenas auraient sans doute mérité mieux qu'une oreille de rattrapage dans le temps additionnel du dernier toro.