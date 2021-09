Morbihan : 200 fêtards réunis à Caudan pour une rave party sur une zone commerciale

Les gendarmes sont arrivés sur place vers 2H du matin, et ont pu discuter avec les organisateurs.

Ils se sont installés dans un bâtiment désaffecté de la zone commerciale de Kerpont, située au sud de Caudan et au nord de Lanester dans le Morbihan. 200 personnes se sont rassemblées dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 septembre lors d'une rave party. Les gendarmes ont été appelés vers 2 heures du matin. Sur place, la fête bat son plein, 80 véhicules occupent le terrain.

La rave party s'est déroulée précisément derrière une entreprise de créateurs d'escaliers et à côté du restaurant Buffalo Grill, dans un bâtiment désaffecté de 200 mètres carrés, appelé "Le Netto". Selon le maire, Fabrice Vély, aux alentours de 12h, les enceintes ont été démontées, et il ne restait seulement que quelques groupes. Les gendarmes, présents sur place, ont procédé à des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. A priori, il ne semble pas y avoir de dégâts, le bâtiment a été nettoyé.