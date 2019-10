Morbihan : appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme partie ramasser des châtaignes

Brech, France

Le mercredi 30 octobre à 17 h, Andrée Gautier, 82 ans, quitte son domicile "pour aller ramasser des châtaignes". Elle est alors vêtue d'une blouse bleue et d'une paire de bottes. Depuis, elle n'a pas donné signe de vie.

Comme les recherches immédiatement engagées pour la retrouver n'ont rien donné, la gendarmerie du Morbihan décide de lancer un appel à témoins sur sa page Facebook.

Andrée mesure 1 mètre 56 et est de corpulence fine, précise l'appel. Elle a le cheveux gris et courts, les yeux marrons et elle porte des lunettes de vue. La gendarmerie d'Auray est joignable au 17 ou au 02 97 24 17 17.