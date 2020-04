Morbihan : après une course-poursuite, un homme prend la fuite dans les bois

La police de Vannes et les gendarmes se sont lancés à la poursuite de trois passagers d'une BMW lundi 13 avril. La fine équipe a abandonné la voiture près de Ploërmel. Le conducteur a pris la fuite. Un fusil à canon scié a été découvert dans le véhicule.

En patrouille dans le quartier de La Bourdonnaye dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 avril, les policiers de la brigade anti-criminalité de Vannes repèrent trois individus à bord d'une BMW. Les passagers fixent les forces de l'ordre puis accélèrent.

Une voiture lancée à près de 200 km/h

Une course-poursuite s'engage alors dans la ville. Le conducteur roule à très vive allure, frôlant sûrement les 200 km/h. Il emprunte la nationale 166 puis la 165 en direction de Ploërmel. Avisés de la course-poursuite, les gendarmes prennent le relais. La voiture finit sa course à Bézon, dans une impasse. Les passagers prennent la fuite, deux d'entre eux sont interpellés mais le conducteur parvient à s'échapper à travers les bois.

A l'intérieur du véhicule, les forces de l'ordre retrouvent un fusil à canon scié, des munitions mais aussi des cagoules et des gants. Pas ceux qui sont utilisés en ce moment pour le confinement, ceux-là pourraient plutôt servir pour un cambriolage ou un braquage.

En garde à vue, des passagers pas très bavards

Âgés de 23 et 39 ans et connus des forces de police, les deux hommes interpellés ont tout nié lors de leur garde à vue. Ils affirment ne pas connaître le conducteur de la voiture. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'il en soit le propriétaire. Originaires du centre-Bretagne, les passagers ont été relâchés. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Vannes.