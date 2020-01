Morbihan : cinq braconniers espagnols interpellés avec 109 kilos de pouces-pieds

Morbihan, France

Les gendarmes pistaient ces braconniers depuis plusieurs semaines. Ce dimanche 5 janvier, vers 20 heures, une riveraine les contacte pour leur signaler que trois hommes mettent à l'eau un semi rigide. Ce bateau avait été repéré par les enquêteurs. Les gendarmes ont ainsi attendu le retour des trois hommes et les ont cueilli après leur pêche au large. Ils ont également interpellé deux acheteurs venus les rejoindre. Tous sont de nationalité espagnole, tous déjà connus pour des faits similaires.

109 kilos de pouces-pieds, soit 20.000 euros à la revente

Au cours de cette opération, les gendarmes maritimes de la Brigade de surveillance du littoral de Lorient et les gendarmes de la compagnie de Vannes ont saisi 109 kilos de pouces-pieds, l'équivalent de 20 000 euros à la revente, en Espagne où on est très friand de ce crustacé. Du matériel a également été saisi, le semi-rigide, une remorque et deux véhicules. Les cinq espagnols ont été remis en liberté, et les pouces pieds détruits, les braconniers risquent de fortes amendes.

Le comité des pêches de Bretagne va se porter partie civile

La pêche des pouces-pieds est très réglementée, les professionnels doivent disposer d'une licence et respecter un calendrier de pêche très précis. Le comité régional des pêches de Bretagne va se porter partie civile dans cette affaire.