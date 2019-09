Morbihan : cinq personnes blessées après un choc frontal entre deux véhicules à Val d'Oust

Val-d'Oust, La Chapelle-Caro, France

Deux voitures se sont violemment percutées ce dimanche en fin de journée, sur la départementale 4 à Val d'Oust. Au total, cinq personnes ont été blessées et prises en charge par les secours.

Deux femmes et une fillette grièvement blessées

Parmi les cinq blessés, deux femmes de 29 et 37 ans et une fillette de trois ans ont été gravement blessées. Les trois victimes ont été transportées à l'hôpital de Rennes. Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées. Il s'agit de deux hommes de 26 et 39 ans, qui ont été pris en charge au centre hospitalier de Ploërmel.