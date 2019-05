Morbihan : des adolescents découvrent une cache d'armes dans un hangar

Des armes et des milliers de munitions ont été découvertes dans un hangar agricole le 1er mai à Beignon dans le Morbihan par des adolescents. Deux personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire.

Beignon, France

Des adolescents ont découvert une véritable cache d'armes mercredi 1er mai à Beignon dans le Morbihan, à la frontière avec l'Ille-et-Vilaine. Des dizaines de fusils, de pistolets et des milliers de cartouches dissimulés dans un hangar agricole derrière quelques bottes de paille. "Les enfants jouaient au foot dans le secteur et le hangar se trouve en bordure de route et il est assez facile d'accès," confie le maire de la commune Yves Josse.

La piste terroriste exclue

Le soir-même, après avoir découvert des cartouches dans les poches de son fils, une mère de famille a eu le bon réflexe de prévenir les gendarmes. Dès vendredi, les militaires se sont rendus sur place. D'autres recherches ont été effectuées dans un ancien réservoir d'eau appartenant à la commune, situé à quelques centaines de mètres du hangar.

L'enquête de gendarmerie a conduit à l'interpellation de deux personnes domiciliées en Ille-et-Vilaine. Elles ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. "La piste terroriste est exclue" précise le procureur de la République de Rennes qui ne souhaite pas communiquer davantage sur cette affaire.