Morbihan : des commerçants arnaqués par des billets de cinéma

Le Tour-du-Parc, France

Le retour des faux billets de cinéma dans le Morbihan. Mardi 22 octobre, un homme est entré dans le supermarché Carrefour Contact de la commune Le-Tour-du-Parc et le bar-tabac situé à côtés pour faire des achats. A chaque fois, il y a payé avec un billet de 20 euros, sauf qu'il s'agissait de billets utilisés pour le cinéma.

Une inscription sur les faux billets

Après avoir lancé un appel à la vigilance au mois de septembre, la gendarmerie du Morbihan renouvelle son appel auprès des commerçants. Elle indique que ces billets de "movie money" comportent une inscription en anglais "this is not legal it is used for motion props only". Le filigrane de sécurité est absent et les billets sont plus épais au toucher.