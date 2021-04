Les gendarmes du Morbihan ont mis fin aux agissements de voleurs de GPS agricoles et pots catalytiques le 26 mars dernier. L'enquête avait débuté l'automne dernier. Cinq personnes ont été arrêtées.

Morbihan : des voleurs de pots catalytiques arrêtés et condamnés

"Depuis l’automne 2020, une bande organisée sévissait dans plusieurs communes morbihannaises : dérobant tout d’abord des GPS agricoles, les voleurs s’en prenaient ensuite aux pots catalytiques qu’ils dérobaient par dizaines", raconte ce jeudi la gendarmerie du Morbihan dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Prison ferme et interdiction de séjour

Un coup de filet, dans deux communes de la région de Ploërmel, le 26 mars, a permis l'interpellation de cinq personnes. Les perquisitions ont permis de retrouver 54 pots catalytiques. Deux véhicules étaient également saisis. Trois des voleurs ont été condamnés par le tribunal de Lorient à des peines de prison et d'interdiction de séjour sur le territoire.

Un premier individu a écopé de 30 mois de prison ferme et interdiction à vie de séjour sur le territoire français. Un second, à deux ans de prison, dont un avec sursis, et deux ans d'interdiction de séjour. Le troisième à quatre mois avec sursis. Les deux dernières personnes interpellées ont été remises en liberté.