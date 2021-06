Morbihan : deux blessés graves dans un accident de quad

Un grave accident de quad est survenu mardi 1er juin à 14h10 sur la commune d'Inzinzac-Lochrist dans le Morbihan. L'engin est seul en cause. Il s'est déroulé sur un chemin agricole au lieu dit Bugoz Izel.

Les deux occupants, âgés de 73 et 64 ans, ont été grièvement blessés et transportés au centre hospitalier de Lorient. Le sexagénaire a du être évacué en hélicoptère Dragon 56. Deux véhicules du SMUR , des pompiers des casernes d'Hennebont, Lorient et Plouay étaient sur place. Les circonstances de l'accident sont encore indéterminées. C'est la compagnie de gendarmerie de Lorient qui est chargée de l'enquête.