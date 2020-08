Morbihan : deux noyades à quelques minutes d'intervalle

Deux noyades ont eu lieu à quelques dizaines de minutes d'intervalle ce jeudi 6 août dans le Morbihan. Vers 14h30, alors qu'elle marchait dans l'eau une femme de 76 ans aurait été victime d'un malaise à Damgan. Des baigneurs et des secouristes lui ont prodigué les premiers secours avant l'arrivée des pompiers. Il n'a pas été possible de la réanimer. La septuagénaire était seule sur la plage mais elle pu être rapidement identifiée par la police et les gendarmes. Il s'agit d'une habitante de Theix-Noyalo.

Un corps flottant dans l'eau

Un peu plus tard, vers 15h45, au large de Saint-Pierre-Quiberon, un plaisancier sur un semi-rigide a aperçu le corps d'un homme flottant inanimé au niveau de Port-Blanc. Le témoin a prévenu les secours et ramené le corps sur la cale de Portivy. Un médecin du Smur est alors arrivé par l'hélicoptère Dragon 56 mais l'homme âgé de 64 ans n'a pas pu être réanimé lui non plus. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de son décès.