Morbihan : baisse de la délinquance mais hausse des violences intrafamiliales en 2020

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, avec deux confinements, la délinquance recule en 2020 dans le Morbihan, selon les chiffres dévoilés par la préfecture du département ce mercredi. Mais on note une augmentation significative des violences intrafamiliales et des violences sexuelles.

Plus de 2.000 victimes de violences intrafamiliales sont à déplorer dans le Morbihan l'année dernière. Selon les chiffres fournis par la préfecture ce mercredi, "près de 1.400 victimes, dont plus d'un millier de femmes, sont recensées en zone gendarmerie", en zone rurale et en zone semi urbaine. Plus de 700 victimes sont comptabilisées en zone police, dans les secteurs de Vannes et de Lorient. "L'augmentation est marquée en zone gendarmerie", note la préfecture : + 31 %. Le nombre de victimes de violences sexuelles fait un bond : + 43 %. Les violences sexuelles augmentent également en zone police : + 17 %. Les mineurs sont très touchés.

Libération de la parole

Une explication est fournie par le procureur de la république de Lorient, Stéphane Kellenberger : "Les deux périodes de confinement ont accentué les pressions au seins des familles ou des couples. Cette augmentation des chiffres est également liée à la libération de la parole. Les victimes de violences n'hésitent plus à se confier, à parler à des proches ou à venir porter plainte". Parmi les outils à la disposition des victimes dans le Morbihan, des postes d'intervenants ont été créés dans les commissariats et les gendarmeries. Des cellules d'écoute ont été mises en place dans les commissariats de Vannes et de Lorient. Des permanences se tiennent également dans les gendarmeries de Ploërmel, Questembert, Pontivy et Auray, 2 jours par semaine et dans les gendarmeries de Saint Avé et Pont Scorff, 1 jour par semaine.

Selon la préfecture, "un premier bilan révèle que les violences intrafamiliales représentent 60 à 70 % des situations dont les cellules d'écoute sont saisies".