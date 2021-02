Morbihan : finalement, trois centres commerciaux doivent fermer

Confusion autour de l'ouverture des centres commerciaux dans le Morbihan. Ce dimanche 31 janvier, deux jours après les annonces du Premier Ministre sur la fermeture centres commerciaux, le préfet du Morbihan a indiqué qu'aucun établissement n'était concerné dans le département.

Dans la soirée, des commerçants du centre commercial Géant de Lanester ont pourtant reçu un message disant le contraire. Ce lundi 1er février, la préfecture apporte des précisions. Elle indique que trois centres sont finalement concernés par les mesures annoncées par Jean Castex.

Nouveau calcul de la surface utile

Il s'agit des centres commerciaux E. Leclerc et Carrefour de Vannes et du centre commercial Géant de Lanester. La prise en compte des bureaux et des réserves dans le calcul de la surface dite "utile" de 20.000 m2 entraîne la fermeture de ces trois centres à compter de ce lundi 1er février.

Les magasins d'alimentation et les pharmacies situées dans les galeries peuvent cependant rester ouverts.