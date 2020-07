Morbihan : flashé dans sa voiture à 215 km/h sur une route limitée à 110 km/h

Les gendarmes du Morbihan ont mené une opération de contrôle de vitesse sur la départementale 767 ce vendredi 10 juillet. Quatre automobilistes et le pilote d'une moto ont été contrôlé en excès de vitesse sur cet axe limité à 110 km/h.

A la veille d'un grand week-end de départs en vacances, les gendarmes de la brigade motorisée de Pontivy ont réalisé un contrôle de vitesse sur la départementale 767 entre Pontivy et Vannes sur la commune d'Evellys ce vendredi 10 juillet. Les motards sont restés sur place de 6h à 9h du matin sur cette portion de route limitée à 110 km/h.

Permis retirés et véhicules immobilisés

Deux automobilistes ont été contrôlés à 140 et 150 km/h. Un véhicule Peugeot Expert a été flashé à 164 km/h. Plus important encore, le pilote d'une moto a lui été contrôlé à 206 km/h alors qu'à bord d'une Citroën C5, une autre personne a été flashé à 215 km/h. Un très gros excès de vitesse. Les trois derniers conducteurs se sont vus retirer leur permis sur le champ. La moto et la Citroën ont été immobilisées.

La moto et la C5 ont été contrôlées à plus de 200 km/h sur cette portion de route limitée à 110. - Gendarmerie du Morbihan.

"Le comportement de ces conducteurs et du pilote est parfaitement inadmissible et relevant d’une totale irresponsabilité," indique la gendarmerie nationale sur sa page Facebook.