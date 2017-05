Morbihan : huit personnes intoxiquées au monoxyde de carbone

C'est un groupe électrogène, allumé dans un garage pour des travaux, qui a provoqué l'intoxication de huit personnes, à Questembert, ce lundi. Les pompiers lancent un appel à la prudence et rappellent que les objets thermiques ne doivent jamais être allumés en intérieur.

Les pompiers ont été appelés par un témoin, qui a découvert un homme inconscient. Mais quand ils rentrent dans le garage, les détecteurs de monoxyde de carbone installés sur leur sac à dos se déclenchent. Ils savent alors que ce gaz inodore s'est propagé dans le bâtiment.

Un homme inconscient, un autre pris de malaise

Au total, il y a six victimes : cet homme de 60 ans retrouvé inconscient, mais aussi un autre, de 30 ans, qui a fait un malaise. Deux enfants de trois et huit ans sont également pris en charge. Ainsi que quatre autres personnes, deux hommes et deux femmes. Parmi eux, certains des pompiers qui sont intervenus et qui sont eux aussi incommodés.

Un risque sournois

Les pompiers rappellent d'ailleurs que les intoxications n'arrivent pas qu'en hiver, avec les appareils de chauffage. Ici, c'est un groupe électrogène qui a été allumé en intérieur, dans un garage. Mais ça peut arriver aussi avec une tondeuse, une tronçonneuse ou encore une mobylette qui seraient réparées dans un bâtiment. Prudence donc car ce gaz est particulièrement redoutable.