Morbihan : il roulait à 191 km/h sur une départementale limitée à 80 km/h

Un automobiliste a été contrôlé roulant à 191 km/h mercredi 1er septembre sur la départementale 33 entre Landévant et Nostang dans le Morbihan. Il était alcoolisé et transportait à bord sa femme et son enfant.