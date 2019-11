Morbihan : il sauve un chiot jeté par la fenêtre d'une voiture

Saint-Abraham, France

Surprise et colère pour un habitant de Saint-Abraham près de Ploërmel dans le Morbihan. Ce lundi 18 novembre alors qu'il est chez lui, il aperçoit un automobiliste s'arrêter le long de la route du stade pour jeter quelque chose dans le fossé. "J'ai cru qu'il jetait une poubelle. Je trouvais déjà cela exagéré et quand je suis allé voir, j'ai entendu pleurer et j'ai trouvé le petit chien," raconte le futur retraité.

"C'est comme un bébé"

Le sexagénaire n'hésite pas une seule seconde. Il attrape l'animal et l'emmène chez lui pour le mettre au chaud."J'ai appelé ma fille qui est passée chez le vétérinaire pour acheter ce qu'il fallait. Depuis je lui donne le biberon toutes les trois heures et je dois même me réveiller la nuit. C'est comme un bébé," s'amuse cet habitant qui souhaite rester anonyme.

"Pour l'instant on ne sait pas de quelle race de chien il s'agit, mais on sait que c'est un mâle." Une nouvelle vie attend ce chiot. "Il va partir chez des gens de ma famille. Il sera bien là-bas. Ils sont en train de réfléchir pour lui trouver un nom." Quant à l'automobiliste, à l'origine de cet acte "scandaleux", il n'a pu être identifié.