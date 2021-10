Morbihan : il abandonne sa voiture sur les rails, elle finit coupée en deux

Une voiture a été retrouvée coupée en deux sur une voie de chemin de fer samedi 9 octobre à Malansac dans le Morbihan, entre Vannes et Redon. Le conducteur a été retrouvé chez lui, sain et sauf. Il explique être sorti avant l'arrivée du train mais sa conductrice n'a rien vu.

Une voiture a été retrouvée coupée en deux sur une voie de chemin de fer samedi 9 octobre vers 23 heures à Malansac, entre Vannes et Redon. Le conducteur, âgé de 34 ans, est déjà parti à l'arrivée des secours. Il est retrouvé chez lui, sain et sauf et explique avoir perdu le contrôle de son véhicule. Il serait ensuite descendu de sa voiture avant le passage du train.

Contactée par les forces de l'ordre, la conductrice du train affirme n'avoir rien constaté d'anormal. De plus, l'horaire indiqué par le conducteur de la voiture ne correspond pas à celui du passage du train. Une enquête est ouverte.