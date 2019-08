Morbihan : ils s'apprêtaient à voler 400 litres de carburant, la police de Vannes les arrête à temps

Vannes, France

A Vannes dans le Morbihan, 400 litres de carburant volés et stockés dans des bidons étaient sur le point d'être embarqués par 3 malfaiteurs. La tentative de vol s'est déroulé dans la nuit du samedi 3 août au dimanche 4 août chez un transporteur routier situé dans une zone industrielle de la ville.

Un individu en fuite

La police a pu interpeller un premier individu qui s'était endormi dans une voiture. Deux complices étaient au même moment en train d'opérer dans la société dont ils avaient sectionné le grillage. L'un d'eux a pu s'enfuir.

Six à neuf mois de prison ferme

Ce mardi matin les 2 individus arrêtés et âgés de 39 et 42 ans ont été jugés et condamnés par le tribunal correctionnel de Vannes à des peines allant respectivement de 9 et 6 mois de prison ferme.