Morbihan : ivre au volant de sa camionnette un septuagénaire tente d'échapper aux gendarmes

Cet homme de 70 ans a frôlé un cycliste et manqué de renverser deux auto-stoppeurs.

Caro, France

Ce dimanche 18 août, les gendarmes de la brigade motorisée de Ploërmel ont intercepté un septuagénaire au comportement dangereux. Lors d'une opération de contrôle routier sur la D8 à Caro près de Ploërmel, ils constatent qu'une camionnette fait des embardées dans la route et coupe les virages.

A la vue des gendarmes, l'automobiliste ne ralentit pas et il se permet même d’accélérer et de rouler à 160 km/h sur la départementale. D'après le récit des militaires sur leur page Facebook, le conducteur frôle un cycliste et manque de renverser deux auto-stoppeurs.

Plus de deux grammes d'alcool dans le sang

Les gendarmes parviennent finalement à intercepter le véhicule à l'approche de Ploërmel. Au volant, ils trouvent un homme de 70 ans très alcoolisé présentant un taux d'alcool de 2,06 grammes par litre de sang. Le septuagénaire est placé en garde à vue. Son véhicule est immobilisé et son permis fait l'objet d'une rétention. Il est convoqué prochainement devant le tribunal correctionnel de Vannes.