Morbihan : ivre, le conducteur sans permis est contrôlé deux fois.. à deux heures d'intervalle

Un sexagénaire s'est fait contrôlé deux fois en deux heures, dans la nuit de vendredi à samedi, par les gendarmes de Brech, dans le Morbihan. Problème, il était ivre et roulait sans permis de conduire.

Les gendarmes ont sans doute eu un air de déjà vu. Dans la nuit du vendredi 25 mars au samedi 26, les militaires du Peloton Motorisé de Brech, dans le Morbihan, contrôlent le même homme, à deux heures d'intervalle. Ce sexagénaire se trouve au volant de sa voiture, passablement éméché : il présente un taux d'alcool de 1,28 grammes par litre de sang, indiquent les gendarmes sur leur page Facebook. Le mis en cause roule sans permis, annulé, et son véhicule n'est pas assuré.

"À l'issue de la procédure, l'individu a été raccompagné à son domicile", poursuivent les militaires. Sauf que deux heures plus tard, l'homme enfourche son vélo et retourne chercher sa voiture. Il tombe alors nez à nez avec les gendarmes qui l'ont contrôlé un peu plus tôt. Les mêmes infractions sont relevées. L'homme sera convoqué prochainement devant le tribunal judiciaire de Lorient