Morbihan : la gendarmerie alerte sur la vente de masques à domicile

On connait les faux policiers ou les faux agents EDF. Mais, profitant de la crise sanitaire, des personnes peuvent se présenter à votre domicile pour vous vendre des masques. "C'est interdit", expliquent ce jeudi les gendarmes. "Il faut privilégier les circuits officiels et la vente en magasin."

Il faut privilégier les circuits de vente de masque officiels et traditionnels, explique la gendarmerie et ne pas se laisser abuser par des vendeurs qui sonnent à votre porte

Mathieu Colle, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Lorient, raconte ce jeudi "qu'à cette époque de l'année il y a toujours des opérations de prévention réalisées auprès des personnes âgées". Traditionnellement c'est pour alerter sur de faux vendeurs de calendriers. Mais cette année avec le coronavirus et la crise sanitaire, il y a aussi la vente de masques, utilisée pour tromper des personnes.

Un système bien rodé

Généralement les faux vendeurs se présentent à deux. Le premier occupe la personne âgée et tente de lui vendre un masque. Le second profite de la situation et se glisse dans l'habitation, prétextant vouloir aller au toilettes ou boire un verre d'eau. "La règle de base est de ne pas laisser rentrer des inconnus et de fermer sa porte si on doit aller chercher de l'argent", précisent les gendarmes.

Plusieurs plaintes ont été déposées notamment dans la région d'Auray. "Mais il y a certainement beaucoup de situation qui ne nous ont pas été signalées", précisent les gendarmes du Morbihan. "Les personnes victimes de ces agissements ne se rendent pas toujours compte qu'elles ont été volées." La gendarmerie rappelle donc qu'il faut être vigilant. Les personnes âgées sont les premières victimes de vols et d'escroqueries.