Morbihan : des fêtes "sauvages" organisées dans des gîtes, les gendarmes alertent

Les gendarmes du Morbihan attirent l'attention des propriétaires de gîtes sur le risque de fêtes sauvages. Récemment, à Sarzeay et Ménéac, deux fêtes ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Elles regroupaient entre 20 et 30 personnes.

Deux fêtes "sauvages" ont été repérées par les gendarmes ces derniers jours dans le Morbihan. Dans les deux cas, à Sarzeau et Ménéac, seules quelques personnes étaient supposées être hébergées. "A Ménéac, on a trouvé entre 20 et 30 fêtards. Sans compter les quelques 70 personnes interceptées et verbalisées alors qu'elles se rendaient à la fête en question," raconte un gendarme.

"Vous imaginez déjà que toute circulation nocturne attire l'attention. Dans cette situation de pandémie, avec le non respect des gestes barrières, ce n'est pas possible. Avec le couvre feu et la situation sanitaire, ce type de rassemblement est interdit", rappelle la gendarmerie.

Les propriétaires de gîtes doivent être prudents.

C'est sans compter aussi les dégradations commises. Comme à Sarzeau, où une bagarre avait éclaté avec des coups de couteau et le gîte retrouvé en piteux état. Des plaintes ont d'ailleurs été déposées. La gendarmerie du Morbihan demande donc aux propriétaires de gîtes d'être très prudents, de bien vérifier l'identité du locataire et d'insister sur le nombre de personnes admises dans la location.