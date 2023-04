Morbihan : le chauffard à l'origine de l'accident mortel au Faouët sera jugé le 14 juin

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident qui a provoqué la mort d'un couple et de leur fillette de 5 ans le lundi 10 avril sur la commune du Faouët dans le Morbihan. Ce soir-là, un automobiliste de 35 ans percute frontalement une voiture qui arrive en face, sur la RD769. À son bord, le couple et leur enfant, qui sont morts à l'arrivée des secours. Une autre voiture est percutée dans l'accident. L'homme, âgé de 29 ans, s'en sort choqué, mais indemne.

Vitesse excessive et sans permis

L'automobiliste de 35 ans à l'origine de l'accident, avec qui se trouvait sa compagne, est grièvement blessé. Il a été placé en garde à vue dès sa sortie de l'hôpital ce lundi 17 avril. Selon les constatations des gendarmes de la brigade de Gourin, il roulait à une vitesse excessive. Des circonstances aggravées par le fait qu'il n'avait plus le permis de conduire, n'était pas assuré et conduisait sous l'emprise de l'alcool. Selon le procureur de la République de Lorient, le chauffard a reconnu les faits, avant de se rétracter pour ce qui concerne la vitesse excessive.

Placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue, il sera jugé le 14 juin prochain par le tribunal correctionnel de Lorient.