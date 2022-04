Morbihan : le corps d'un pécheur à pied retrouvé à Damgan

Le corps d'un homme de 79 ans a été découvert, ce dimanche, au large de Damgan dans le Morbihan. Les causes du décès du pécheur à pied ne sont pas encore connues.

Les pompiers ont été appelés vers 15 heures ce dimanche, par la compagne du défunt, inquiète de ne pas le voir revenir de sa pêche à pied. Le corps d'un homme de 79 ans a été découvert dans l'eau "à proximité des rochers de la pointe du Bile de Damgan", indique la Préfecture maritime dans un communiqué.

Un important dispositif de recherches avait été mis en place un peu plus tôt, avec des gendarmes sur terre, mais aussi l'engagement de l’hélicoptère Dragon 56 de la sécurité civile, un véhicule des pompiers du SDIS, le semi rigide de la SNSM et une équipe médicale de la Structure mobile d'urgence et de réanimation maritime.

Lorsque le corps est repéré, flottant, "les sauveteurs se rendent immédiatement au contact de la victime en arrêt cardio-respiratoire et lui prodiguent les gestes de premiers secours à bord de l’embarcation pendant plusieurs minutes pour tenter de le réanimer", poursuit la Préfecture maritime de l'Atlantique. Mais malgré les tentatives, l'homme de 79 ans n'a pas pu être réanimé. Les causes du décès ne sont pas encore connues.

En ce weekend de grandes marées, de très nombreux pécheurs à pied ont profit du beau temps, au risque de se faire piéger par la montée rapide des eaux. Le Cross Etel recense 27 interventions de secours pour la seule journée de dimanche.