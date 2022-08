Morbihan : les derniers incendies sont fixés, au total 115 hectares de végétation brûlés

Ce dimanche matin, 180 pompiers sont toujours sur le terrain dans le Morbihan, où une trentaine de feux d'espaces naturels se sont déclarés depuis la veille notamment dans les communes de Locoal-Mendon, Questembert et Pluvigner. Des renforts d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, de l'Eure mais aussi de Vendée sont arrivés. Les derniers incendies, les deux plus importants, sont fixés, des opérations de noyage sont en cours : une cinquantaine d'hectares ont été ravagés à Locoal-Mendon, une quarantaine à Erdeven. Le feu de Saint-Philibert qui a détruit 5 hectares est éteint.

Selon le dernier bilan des pompiers, entre samedi 8 heures et ce dimanche 7 heures, 115 hectares de végétations sont partis en fumée dans le département et le Service départemental d'incendie et de secours du Morbihan a reçu plus de 1.600 appels. Aucun blessé n'est à déplorer.

