Morbihan : les excès de vitesse en nette augmentation en 2021

Le capitaine Patrice Barrière commande l'escadron départemental de sécurité routière dans le Morbihan. Il est à la fois excédé et désolé quand il évoque ces excès de vitesse qui se multiplient. Et la liste est longue en ce début d'année. Pour la période du 1 er janvier au 15 mars 2021, 680 opérations de contrôles se sont déroulées. 1430 infractions ont été relevées. C'est une augmentation de près de 28 % par rapport à l'an dernier pour la même période. En 2020 on avait comptabilisé (avant le premier confinement, donc) 1100 excès de vitesse pour pratiquement le même nombre de contrôles. En 2019, 1230 infractions avaient été notées.

Cette année, semble battre tous les records. Car s'il y a une majorité de dépassements de vitesse "raisonnables", de quelques kilomètres par heure, il y a les grands, voire les très grands excès de vitesse. "Les grands excès de vitesse se situent entre 40 et 50 kilomètres/heure au dessus de la vitesse autorisée", explique le capitaine Barrière. "Cette année nous en comptons déjà une cinquantaine. Les très grands excès de vitesse, plus de 50 kilomètres/heure au dessus de la vitesse autorisée, sont moins nombreux, heureusement. Nous en dénombrons quand même une vingtaine".

Nous n'arrêtons pas de verbaliser certains jours, déplore le capitaine Barrière

Voici par exemple quelques vitesses relevées dans le Morbihan depuis le début de cette année : A Evellys, sur une portion de route à 110 kilomètres/heure, 11 excès de vitesse ont été relevés en 1 heure et demie, dont deux à 161 KM/H et 167 KM/H. "Le record sur cette portion c'est quand même 215 kilomètres/heure !", soupire le capitaine Barrière. Autre exemple, à Auray, début mars, 16 automobilistes ont été flashés à plus de 145 kilomètres/heure lors d'une seule opération de contrôle. "Nous n'arrêtons pas certains jours", pointe le capitaine Barrière. "Une fois, à Colpo, au nord de Vannes, nous étions 14 motards engagés. Avec les vitesses excessives, les téléphones au volant, l'oubli de la ceinture de sécurité, nous n'avons pas arrêté !".

La gendarmerie du Morbihan compte 54 motards et plusieurs véhicules rapides d'intervention © Radio France - François Rivaud

Dans cette histoire de vitesse, il y a les récidivistes, comme cette homme surpris à Plouay, à rouler à 145 KM/H au lieu de 110. Au volant d'une voiture qui ne lui appartenait pas. Il était par ailleurs détecté positif au cannabis, à la cocaïne et à l'alcool et faisait l'objet d'une suspension de permis ! Et avec les récidivistes, il y a les jeunes conducteurs. Début février à Landévant, un jeune a été flashé à 141 kilomètres/heure au lieu de 80. Il a tout simplement perdu son permis ! On pourrait ajouter également les refus d'obtempérer : début mars dans les environs de Ploërmel, un automobiliste s'est évanoui dans la nature à plus de 190 kilomètres/heure. "Il y a des jours où nous abandonnons les poursuites, car nous ne nous voulons pas nous mettre en danger et mettre en danger les autres usagers de la route", précise le capitaine Barrière. "De toute façon nous avons sa plaque d'immatriculation !".

La gendarmerie du Morbihan compte 54 motards. Elle possède aussi des véhicules rapides d'intervention. Elle va bientôt obtenir un nouveau véhicule, des radars nouvelle génération et de nouvelles motos. Tout ceci "pour faire respecter le partage de la route", conclut le capitaine Barrière. "Quand vous voyez une voiture calée sur la file de gauche, qui fait des appels de phares et que vous la contrôlez à 208 kilomètres/heure, ce n'est vraiment pas acceptable".