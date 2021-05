Morbihan : les gendarmes lancent un appel à témoin pour une disparition inquiétante à Saint-Pierre Quiberon

Les gendarmes du Morbihan lancent un appel à témoin après la disparition inquiétante d'une femme de 46 ans. Son véhicule a été retrouvé sur le parking de la plage de Port Blanc à Saint-Pierre-Quiberon.

Mercredi les recherches se sont poursuivies toute la journée avec des patrouilles à pied et motorisées. La femme disparue mesure 1m60 et a des cheveux blonds et courts. Elle est originaire des Deux-Sèvres et "est susceptible d’être vêtue d’un long manteau de couleur bleu marine allant jusqu’aux chevilles" peut-on lire dans l'appel à témoin publié sur Facebook par les gendarmes du Morbihan.

Ils espèrent pouvoir utiliser un hélicoptère ce jeudi pour poursuivre les recherches mais seulement si les conditions météo s'améliorent.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Toute personne détenant des informations est invitée à contacter le "17" (numéro de la gendarmerie) ou la communauté de brigades de gendarmerie de Carnac au 02 97 52 06 24.